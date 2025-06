Taranto FC, la Figc deciderà il futuro del club: tutte le tappe

Il futuro del Taranto FC di Massimo Giove potrebbe essere definito nel prossimo consiglio federale della Figc (dovrebbe essere fissato per il 19 giugno, manca ancora l’ufficialità) quando verrà stabilita la nuova categoria di appartenenza dopo l’esclusione dalla Serie C. Secondo le prime indiscrezioni, la società dovrebbe essere inserita nel torneo di Eccellenza pugliese.

In quella stessa seduta, il consiglio federale comunicherà al Taranto anche le scadenze per il saldo delle pendenze economiche ancora in essere, condizione indispensabile per perfezionare l’iscrizione al campionato.

Qualora l’attuale proprietà non riuscisse a rispettare i termini fissati, il club verrebbe cancellato dagli organici federali. In tal caso, Gabriele Gravina, presidente della Figc, avvierà un’interlocuzione con il nuovo sindaco di Taranto (uno tra Bitetti e Tacente) per predisporre il bando necessario all’individuazione di una nuova società, che ripartirebbe comunque dall’Eccellenza pugliese.

Va ricordato che il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza è fissato per il 24 luglio.

