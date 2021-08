Taranto Fc | I primi gol della nuova stagione, doppietta Italeng (Video)

TARANTO A – TARANTO B 3 – 2

Santarpia aveva segnato l’ultimo fortunato gol a Venosa dello scorso campionato, ed è stato proprio il giovane attaccante napoletano ad inaugurare le marcature della nuova stagione. In evidenza il centravanti camerunense Italeng autore di una doppietta, spettacolare l’acrobazia in occasione della seconda marcatura su assist di De Luca. Di ottima fattura anche la rete realizzata da Saraniti in apertura di ripresa. Primo test a tutto campo per il Taranto in ritiro a San Giovanni Rotondo, dopo una settimana di preparazione, il tecnico Laterza ha schierato due squadre con lo stesso modulo, ovvero il 4 3 3, utilizzando gli atleti attualmente a disposizione. Per l’occasione sono giunti da Taranto numerosi tifosi che hanno voluto seguire la prima uscita stagionale della squadra rossoblu. Complessivamente cinquantacinque minuti, 28 nel primo tempo, 27 nella ripresa. Per la cronaca, 3 a 2 il punteggio per la squadra in maglia rossa, ha aperto le marcature Santarpia, poi il bottino del Taranto A si è consolidato con i gol di Ghisleni

in chiusura della prima frazione e Saraniti in apertura di secondo tempo. La squadra in casacca gialla ha riaperto la gara grazie alla doppietta messa segno da Jonathan Italeng, che ha segnato dopo 9 minuti dall’inizio della ripresa ed ha poi realizzato un gran gol in sforbiciata. Queste le formazioni:

TARANTO A: (4.3.3): Cozzella ’00 (1 s.t. Chiorra ’01); Mastromonaco ’00, Zullo, Granata’00, Tigri ’03; Diaby ’00, Marsili, Longo; Ghisleni ’01, Saraniti, Santarpia ’00.

TARANTO B: (4.3.3) Loliva ’00; Tomassini ’02, Versienti, Ferrara ’99, Faiello; De Luca ’01, Labriola ’01, Cannavaro ’02; Serafino ’01, Italeng ’01, Maiorino ’03.

Marcatori: 10′ p.t. Santarpia (TaA), 27’p.t. Ghisleni (TaA), 2′ s.t. Saraniti (TaA), 9’s.t. Italeng (TaB), 27’s.t. Italeng (TaB)