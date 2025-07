Taranto FC, FIGC revoca affiliazione: finita ufficialmente l’era Giove

È il primo passo per la “rinascita” del calcio tarantino

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficialmente revocato l’affiliazione al Taranto F.C. 1927 S.r.l., prendendo atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Taranto. La decisione è stata assunta attraverso il Comunicato Ufficiale n. 43/A, pubblicato il 29 luglio 2025, a firma del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli.

Nel documento si specifica che, ai sensi dell’articolo 16 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), la revoca dell’affiliazione è conseguente alla procedura giudiziaria avviata nei confronti della società sportiva, dichiarata in stato di liquidazione.

Si tratta di un atto formale e definitivo che segna la fine del percorso federale del club rossoblù. Il provvedimento, atteso, rappresenta un momento di rottura per il calcio tarantino, che ora attende una nuova organizzazione sportiva per garantire la continuità calcistica in città.

La revoca dell’affiliazione chiude ufficialmente il capitolo del Taranto F.C. 1927 S.r.l., una delle società più rappresentative del panorama calcistico pugliese.

