Il Taranto Football Club 1927 e Antenna Sud ancora una volta insieme. Per vivere una nuova stagione magica.

La società rossoblù presieduta da Massimo Giove e il Gruppo Editoriale Domenico Distante hanno sottoscritto un importante accordo per la stagione agonistica 2022/23 che sta per cominciare e che vedrà la formazione jonica nuovamente protagonista del torneo di serie C.

Antenna Sud, storica emittente del panorama televisivo meridionale, sarà così di nuovo Media Partner del club jonico, come accaduto più volte nel recente passato: impossibile dimenticare l’ultima fortunata annata dell’abbinamento, che ha visto il Taranto conquistare la promozione in C nel 2021. Un giorno rimasto nella memoria di tutti con l’emozionante diretta dell’ultima gara disputata a Venosa e la trasmissione integrale della festa promozione allo stadio Iacovone con decine di migliaia di tifosi presenti.

L’intesa raggiunta tra il Taranto Football Club 1927 ed il Gruppo Editoriale Domenico Distante prevede, oltre ad un ricchissimo progetto di comunicazione che garantirà una costante informazione sulle notizie riguardanti la compagine jonica, anche l’acquisizione dell’esclusiva ed intera gestione commerciale degli spazi legati al marchio Taranto Fc, compresa la cartellonistica dello stadio “E. Iacovone”.

Inoltre, il marchio di Antenna Sud sarà presente sulla parte anteriore della gloriosa maglia della squadra jonica in qualità di co-sponsor. Un accordo che certifica la vicinanza dell’emittente pugliese all’intero territorio, con una particolare attenzione allo sport quale opportunità di crescita economica, veicolo sociale di aggregazione, momento educativo per i giovani.

Taranto Football Club 1927 – Antenna Sud: accoppiata vincente.