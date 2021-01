Ci sarebbero diversi casi di positività al Covid-19 in casa rossoblu. È questo l’esito dei tamponi rapidi effettuati oggi dai tesserati del Taranto Fc. In attesa della conferma degli esiti dei test, la stessa società fa sapere che risulta al momento problematica la disputa della 10^ giornata di Campionato Serie D, girone H in programma martedì 05/01/2021 contro l’ US Fasano, sul neutro di Francavilla Fontana.