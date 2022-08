Taranto Fc, arriva dal Pisa un attaccante

TARANTO – Christian Tommasini è un nuovo giocatore rossoblù. La notizia è stata ufficializzata dal club ionico, si concretizza così una trattativa avviata da qualche giorno. Attaccante esterno ha 24 anni, nella passata stagione, sette reti con la maglia della Paganese dove è giunto nella finestra di mercato di gennaio, il suo “cartellino” di proprietà del Pisa.

Questa la sua carriera:

2022 PAGANESE C 16 7

07/2021 FIORENZUOLA C 12 1

01/2021 IMOLESE C 12 2

2020-2021PONTEDERA C 15 1

2019-2020PONTEDERA C 15. 4

2018-2019PONTEDERA C 37. 8

2017-2018MEZZOLARA D 37. 6

2016-2017CESENA Pri 21. 7

2015-2016SAMPDORIA Pri 16. 4