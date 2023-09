Taranto: fatta per Michael Fabbro, si allena già allo Iacovone

Il mercato del Taranto non si ferma. Eziolino Capuano ha chiuso un’altra operazione in entrata: è praticamente fatta per Michael Fabbro, attaccante svincolato classe 1996. Nella passata stagione ha militato nella Virtus Verona collezionato 33 presenze, 5 gol e 2 assist. Il calciatore, cresciuto nel Milan, in carriera ha vestito anche le maglie di Bassano Siena, Chievo Verona e Pisa. È già in riva allo Jonio e si allena con i nuovi compagni agli ordini del tecnico.

