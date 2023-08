Taranto: Fatta per Kanoute, ecco la basi dell’accordo

Acquisto di spessore per l’attacco del Taranto: Kanoute è un giocatore rossoblù. Manca l’ufficialità, ma è tutto fatto. Accelerata improvvisa della trattativa che ha visto, negli ultimi due giorni, la società ionica superare la concorrenza di Gubbio e Cerignola tra tutte, per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante esterno senegalese. Il calciatore, ormai ex Avellino, la scorsa stagione ha disputato in maglia biancoverde 26 partite segnando 2 reti. Brevilineo, classe 1993, fa della rapidità una delle sue armi migliori: Kanoute arriva a Taranto a titolo definitivo, per lui contratto biennale.

