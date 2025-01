Taranto, Fabbro passa alla Virtus Verona

Anche Michael Fabbro lascia il Taranto. L’attaccante classe ’96, infatti, è stato annunciato poco fa dalla Virtus Verona, compagine militante nel Girone A di Serie C. Per Fabbro si tratta di un ritorno in Veneto, avendo indossato la maglia della Virtus prima del suo approdo in riva allo Ionio, collezionando 33 presenze e siglando 5 gol. Questo il comunicato ufficiale:

“La Virtus Verona comunica di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive di Michael Fabbro.

Attaccante nato a San Daniele del Friuli il 10 maggio 1996, cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, Fabbro ha già vestito i nostri colori nella stagione 2022/23, scendendo in campo 33 volte con 5 reti all’attivo con la formazione che ha raggiunto la Fase nazionale dei Playoff di Serie C. Nel corso della sua carriera a livello professionistico ha indossato le maglie del Bassano, del Siena, del Pisa, del ChievoVerona e, nell’ultimo anno e mezzo, del Taranto, per uno score totale di 263 presenze e 26 marcature tra serie B, serie C e coppe nazionali.

A Michael, che vestirà la maglia numero 96, va il bentornato al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra con la maglia della Virtus!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author