Taranto fa il pieno a The Voice Senior: due cantanti in semifinale

Il talento tarantino continua a brillare su Rai 1: dopo l’applauditissima performance di Patrizia Conte, anche Franco Cosa ha conquistato pubblico e coach di The Voice Senior, approdando alla semifinale del celebre talent show.

Nella puntata andata in onda il 28 marzo, Franco ha emozionato con una toccante interpretazione de “La casa in riva al mare” di Lucio Dalla, convincendo Gigi D’Alessio a voltarsi per primo. A seguirlo, anche gli altri coach – eccezion fatta per Loredana Bertè, bloccata strategicamente da D’Alessio.

Al termine dell’esibizione, l’artista tarantino ha scelto proprio il team del cantautore napoletano, lo stesso di Patrizia Conte, che nelle scorse settimane aveva già conquistato l’accesso alla fase finale del programma.

Con due rappresentanti di Taranto tra i protagonisti della semifinale di The Voice Senior, la città jonica può dirsi orgogliosa di un risultato che unisce qualità artistica, radici territoriali e grande emozione.

“The Voice canta tarantino”, e lo fa con due voci potenti, profonde e autentiche che promettono di far parlare ancora a lungo di sé.

