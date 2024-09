Taranto, Eziolino Capuano a un passo dalla risoluzione

Nella giornata di giovedì 26 settembre, Eziolino Capuano non sarà più un tesserato del Taranto. Il tecnico di Pescopagano ha deciso di risolvere il contratto che lo lega al club rossoblu fino al giugno del 2026 rinunciando a tutto, anche alla buonuscita.

Si chiude così una storia cominciata nel settembre del 2022, quando Capuano fu chiamato da Massimo Giove per sostituire Nello Di Costanzo dopo sole due giornate di campionato. Il suo percosso sportivo sulla panchina del Taranto è stato più che positivo: sfiorati i playoff al termine della prima stagione, in quella successiva ha conquistato il secondo posto sul campo, scippato solo da una penalizzazione di 4 punti in classifica che avrebbe potuto cambiare tutta la storia.

Ora, per Capuano potrebbe aprirsi una nuova avventura: ci sono almeno quattro club interessati, tra cui Avellino, Triestina e Ascoli.

