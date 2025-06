Taranto, ex Scienze della Comunicazione: un disastro ai Tamburi

TARANTO – Era una facoltà universitaria con migliaia di studenti: 13 anni dopo la chiusura non c’è più nulla di intero.è la ex facoltà di scienze della comunicazione del quartiere Tamburi di Taranto: siamo andati a vedere cosa è rimasto in piedi.

immagini drone : Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author