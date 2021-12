TARANTO – Ancora novità per la produzione nello stabilmento siderurgico ex Ilva di Taranto. La Fim Cisl fa sapere che l’azienda ha comunicato che il 15 dicembre sarà fermato l’impianto Produzione lamiere due, la data della ripartenza sarà valutata nelle prossime settimane. La notizia dello stop giunge a poche ore di distanza, dall’annuncio dello stop del Treno nastri 2 dal 13 al 16 dicembre per mancanza di bramme d’acciaio, la materia prima da lavorare e per attività di manutenzione.

Intanto Legambiente denuncia all’Onu l’impatto negativo ssulla città.

“La difficile situazione che si vive in particolare al quartiere Tamburi a causa dell’inquinamento causato dall’ex Ilva, e della bonifica del Mar Piccolo che ancora non parte” é stata illustrata in occasione di un incontro con il relatore speciale dell’Onu su sostanze tossiche e diritti umani, Marcos Orellana.

Per l’associazione ambientalista, in riferimento a Taranto, è una negazione dei diritti alla salute, alla dignità e al benessere proprio e della propria famiglia. Un contesto che Legambiente combatte da decenni per la difesa dei cittadini. Nella visita, il relatore speciale Onu ha rilevato le criticità legate all’ex Ilva, sia nelle conseguenze ambientali sia in quelle riguardanti la salute dei cittadini. La visione di Legambiente relativa al futuro dell’ex Ilva, è legata ad un nuovo e rinnovato rapporto che si dovrebbe instaurare sul territorio se questa fosse riorganizzata in una prospettiva positiva sia verso l’ambiente sia verso i cittadini”.