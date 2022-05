Taranto: ex Ilva, Boccia : “Al carbone non si torna, Taranto sarà un modello”

TARANTO – L’ex Ministro, componente della segreteria nazionale Pd e responsabile enti locali Francesco Boccia è intervenuto a Taranto: “Mi viene la pelle d’oca quando qualcuno a destra, e non solo a destra, dice che siccome c’é la guerra e la crisi internazionale, ora torniamo al carbone. Al carbone non si torna. Dal carbone sì esce. Noi avremo produzioni senza carbone come da accordi fatti in Europa e Taranto dovrà essere un modello”. Lo ha detto Francesco Boccia, parlando della decarbonizzazione dell’Ilva, ora Acciaierie d’Italia, a margine della convention del centrosinistra per il candidato sindaco Rinaldo Melucci. “Ma siccome Taranto non é solo Ilva, noi vogliamo che Taranto sia la capitale di tante altre cose. La cultura, lo sport, il mare – ha sostenuto Boccia -. Facciamo sì che questa bella passione dei giovani tarantini travolga anche la politica è che la politica non si limiti alla propaganda ed alla strumentalizzazione delle ferite che ci sono perché non si costruisce mai alimentando lo scontro”. “Decarbonizzare si può e si deve – ha rilevato Boccia -. Se guardiamo al mondo di venti anni fa, e guardiamo il mondo di oggi in termini di produzione di CO2 per persona, vediamo quanto é cambiata l’Italia per le energie rinnovabili e i processi produttivi che sono cambiati. Si può decarbonizzare – ha sottolineato Boccia -. Io credo che il capitalismo sia sempre riformabile, questa é la differenza tra sinistra e destra”. (AGI)