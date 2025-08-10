10 Agosto 2025

Taranto, ex Ilva: Bitetti insiste, “Niente firma senza garanzie precise”

Leo Spalluto 10 Agosto 2025
TARANTO – Cresce l’attesa e la tensione in vista del nuovo vertice romano di martedì 12 agosto per la firma dell’accordo interistituzionale sull’ex Ilva.Il sindaco Bitetti risponde alla Fiom: nessuna trattativa con il Governo senza garanzie precise.

