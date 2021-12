Giunge a conclusione, un importante intervento ambientale del siderurgico anche se con un ritardo di alcuni mesi rispetto all’ultima scadenza resa nota dall’azienda, allora si chiamava ArcelorMittal e non Acciaierie d’Italia, a luglio di due anni fa. Nell’estate del 2019, a valle della conferenza dei servizi che diede il via libera all’installazione dei filtri Meros, l’azienda annunciò che l’appalto era stato affidato alla ditta italiana Primetals Technologies Limited, società leader mondiale per ingegneria.