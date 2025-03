Taranto, evade domiciliari e ruba in appartamento: 35enne in carcere

Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma ha deciso comunque di commettere un furto in un appartamento a pochi metri da casa sua: per questo, un pregiudicato tarantino di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia e dovrà rispondere dell’accusa di furto in abitazione ed evasione.

Il furto e l’evasione

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volante mentre tentava di allontanarsi da un’abitazione al primo piano di un condominio del centro, arrampicandosi lungo i tubi dello scarico pluviale. Per entrare aveva forzato una finestra dopo essersi arrampicato fino al balcone. Determinanti per l’individuazione del sospettato la tempestiva segnalazione arrivata alla Sala Operativa e la conoscenza del territorio da parte dei poliziotti.

Il segnale d’allarme

Poco prima del furto era stato registrato il distacco del braccialetto elettronico collegato al 35enne, già noto alle forze dell’ordine e residente a pochi metri dal luogo del reato. Quando gli agenti si sono recati nella sua abitazione non lo hanno trovato, individuandolo nell’appartamento in cui era stata segnalata l’intrusione.

Il tentativo di nascondersi

Il ladro è stato colto di sorpresa mentre si calava dal balcone con una borsa a tracolla. Dopo un tentativo goffo di nascondersi, ha deciso di scendere dallo stesso tubo da cui era salito consegnandosi agli agenti. All’interno della borsa che portava con sé sono stati trovati due computer portatili e la basetta del braccialetto elettronico, che il 35enne aveva portato via per eludere eventuali controlli. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Taranto.

