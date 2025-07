Taranto: Estorsione sulla Regionale 8, pena ridotta per i due imputati

Pena ridotta per i due imputati tarantini, Giuseppe Scarci e Maurizio Petracca, accusati di estorsione nei confronti del titolare della società aggiudicataria dell’appalto per i lavori sulla Regionale 8.

In primo grado, il Tribunale di Taranto aveva condannato i due a 6 anni e due mesi, non riconoscendo il metodo mafioso avanzato dalla pubblica accusa ma sostenendo l’aggravante di aver commesso il fatto con più persone riunite. Proprio questo inasprimento della pena è stato decisivo per la riformulazione delle condanne. La Corte d’Appello, infatti, pochi giorni fa ha accolto la tesi dei difensori, tra cui gli avvocati Antonio Mancaniello e Andrea Maggio, escludendo l’aggravante e riducendo la condanna a 5 anni.

I fatti risalgono al 2011, quando gli inquirenti avrebbero portato alla luce le richieste di denaro avanzate dai due imputati nei confronti del titolare della società aggiudicataria dell’appalto sul progetto che avrebbe dovuto collegare Taranto e Avetrana. Richieste a cui si sarebbero aggiunte le minacce dei due imputati (originariamente tre, di cui uno deceduto con il procedimento ancora in corso) di arrecare danni al cantiere nel caso in cui non fossero state soddisfatte. Le pretese avrebbero portato la presunta vittima a pagare circa 25mila euro, prima di denunciare il fatto.

La Corte si è riservata un termine di novanta giorni per la pubblicazione delle motivazioni, con i legali degli imputati che decideranno di ricorrere in Cassazione per cercare di mitigare ulteriormente le condanne.

