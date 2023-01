Taranto: Estorsione, arrestato 17enne

I poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un 17enne per estorsione. Dalle indagini è emerso che il minore avrebbe contattato tramite sociale un conoscente invitandolo a un incontro per discutere questioni che, secondo lui, non potevano essere affrontate telefonicamente.

All’incontro, il 17enne avrebbe chiesto, con tono intimidatorio, 50 euro per acquistare sostanza stupefacente che avrebbe, successivamente, rivenduto permettendogli la restituzione del prestito. La vittima, spaventata, ha consegnato la somma richiesta nella speranza di sottrarsi alle “attenzioni” del ragazzo. Al contrario, le richieste di denaro sono state reiterate nel tempo e l’importo richiesto è diventato via via più cospicuo.

Pertanto, il 17enne è stato affidato a una Comunità educativa idonea a garantire le esigenze di tutela della vittima e della collettività.

