Taranto, esposto alla Procura da parte dell’Aps Taras

Il pagamento della scadenza federale di dicembre ha consentito al Taranto di proseguire la stagione. Tuttavia, in riva allo Ionio sembrano addensarsi dubbi e perplessità. Per fare chiarezza, il Consiglio Direttivo dell’Aps Taras avrebbe presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Il socio di minoranza, dunque, avrebbe adito le vie legali per vegliare sull’amministrazione della società. Una società che, stando a quanto dichiarato da Massimo Giove ai microfoni di Antenna Sud, dovrebbe passare presto nelle mani di Rinaldo Zerbo, coadiuvato da altri imprenditori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author