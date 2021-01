Un bar e un autolavaggio sono stati distrutti da una forte esplosione subito dopo le 20.30 in Piazzale Democrate, in zona Porta Napoli a pochi metri dal ristorante “Al Gambero”, chiuso da tempo. Il boato è stato avvertito in più zone di Taranto. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. La causa della deflagrazione non è stata ancora chiarita.

+++ IN AGGIORNAMENTO