Taranto, esplode la protesta dei tifosi: manifestazione nel centro della città

TARANTO – Una manifestazione per far comprendere, qualora ce ne fosse bisogno dell’importanza sociale che riveste per i tarantini la squadra di calcio. Un fenomeno spesso recentemente sottovalutato, la difficilissima situazione che sta vivendo il Taranto FC ha spinto tantissimi tifosi rossoblu a scendere in strada per manifestare e far ascoltare la loro voce. Si sono dati appuntamento in Piazza Maria Immacolata per protestare contro Massimo Giove chiedendogli di andare via e “liberare il Taranto”. Il corteo si è snodato per le vie del centro fino ad arrivare a Palazzo di Città. Il corteo è partito da Piazza Immacolataed ha attraversato le principali vie del centro cittadino ionico, per poi giungere in piazza Castello dove i tanti tifosi rossoblu hanno vivacemente contestato l’amministrazione comunale. Tra le esigenze della tifoseria anche quella dello stadio. Cori anche contro il sindaco Melucci che nel pomeriggio di ieri aveva tentato di fermare la

Manifestazione dando la sua disponibilità alla richiesta di incontro fatta la scorsa settimana dai tifosi, nel mirino anche l’ex Dg Vittorio Galigani.

