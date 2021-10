Taranto, esplode la protesta dei mitilicoltori

Dalle otto di questa mattina è in corso un “sit in” di protesta dei mitilicoltori dinanzi a Palazzo di città a Taranto. Sono scese in piazza alcune decine di persone in rappresentanza delle circa quaranta aziende locali impegnate nel settore, alla base della protesta lo snellimento dell’iter amministrativo per il rilascio delle concessioni, al fine di consentire il regolare e legale svolgimento della professione. Tutto ciò all’indomani del “blitz” della Guardia Costiera in Mar Piccolo dove sono stati sequestrati impianti risultati abusivi. Circostanza inevitabile fino a quando non sarà completato il percorso per mettere in regola i mitilicoltori, i quali apprezzano l’operato delle forze dell’ordine per aver dato un segnale importante per la tutela della legalità, ora protestano affinché sia completato il più velocemente possibile l’iter delle concessioni demaniali.