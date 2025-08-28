Taranto, esperienza internazionale con l’ingaggio di Boze Vukoja

Colpo a sorpresa del diesse Riccardo Di Bari. Il Taranto ha ufficializzato l’arrivo di Boze Vukoja, centrocampista offensivo bosniaco di 27 anni con passaporto croato.

Vukoja è un trequartista dotato di duttilità tattica, capace di agire anche come prima punta. Giocatore dai piedi raffinati e dalla buona visione di gioco, ha maturato esperienze nei campionati di Croazia, Bulgaria e Bosnia Erzegovina, collezionando 222 presenze ufficiali e 27 reti realizzate. Nel suo curriculum figurano anche due apparizioni in Europa League, a testimonianza di un percorso calcistico di livello.

Per il calciatore si tratta della prima esperienza in Italia, dove avrà l’occasione di mettersi in mostra con la maglia del Taranto e di offrire un contributo di qualità alla manovra offensiva della squadra.

