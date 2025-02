Taranto, eseguita autopsia sulla bambina morta al SS. Annunziata

TARANTO – Si è concluso alle 20 di oggi l’esame autoptico eseguito sul corpicino della bambina di Ginosa morta lo scorso 12 febbraio a soli tre anni nell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Bisognerà attendere sessanta giorni prima di conoscere l’esito della relazione del dott. Cipolloni, medico nominato dal pubblico ministero che coordina le indagini il dott. Francesco Ciardo. Durante l’autopsia erano presenti altri due professionisti nominati dalla Procura, i consulenti delle parti coinvolte: asl di Taranto e i dodici medici indagati per atto dovuto e due consulenti incaricati dal legale della famiglia l’avvocato Roberto Sisto di Bari.

Si sta indagando per fare luce sulle cause che hanno provocato il decesso della bambina, ricoverata il 27 gennaio a causa di un ascesso faringeo e deceduta dopo 27 giorni di ricovero, l’esito dell’autopsia e l’analisi delle cartelle cliniche acquisite, forniranno elementi indispensabili per ricostruire l’intera vicenda.

