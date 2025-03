Taranto escluso dal campionato: le motivazioni della sentenza

Sono state rese note le motivazioni della sentenza del Tribunale Federale che ha decretato l’esclusione del Taranto dal campionato e l’inibizione di vari dirigenti: 3 anni per Giove e Alfonso, 1 anno per Campbell e 6 mesi per Acquaviva.

Al centro della vicenda il pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps relativi agli emolumenti di novembre e dicembre 2024 e al piano di rateazione in essere. Secondo il Tribunale Federale, il Taranto avrebbe utilizzato una procedura di pagamento non consentita dalla legge, compensando i propri debiti con presunti crediti erariali di una società terza, la General Service S.r.l., che si sarebbe accollata i debiti del club verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Le irregolarità contestate

Dalle motivazioni emerge che il meccanismo di compensazione adottato dalla società rossoblù non sarebbe stato legittimo, in quanto:

1. I crediti d’imposta possono essere usati solo per il pagamento delle ritenute dello stesso soggetto che li ha maturati e non per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute.

2. I crediti compensati a favore del Taranto non risultano dichiarati né nel modello 770, né in altre dichiarazioni fiscali della General Service S.r.l.

3. L’accollo del debito da parte di un soggetto terzo è ammesso dalla normativa tributaria, ma senza possibilità di compensazione con crediti fiscali dell’accollante.

Inoltre, il club non ha versato alcuna ritenuta Irpef relativa agli stipendi di gennaio 2025, né ha provveduto al pagamento delle rate degli incentivi all’esodo e dei contributi Inps previsti per la stessa mensilità.

