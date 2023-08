Taranto: Enrici firma un biennale, lunedì 21 l’ufficialità

Patrick Enrici, classe 2001, è un calciatore del Taranto. L’ex difensore del Lecco ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblu per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno del 2025.

L’ufficialità arriverà nella giornata di lunedì 21 agosto, ma nel frattempo Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, esprime ad Antenna Sud tutta la sua soddisfazione. “Credo di aver chiuso un’operazione importantissima – dice -. È stata una trattativa difficile, che negli ultimi giorni aveva subito un piccolo rallentamento, ma che alla fine siamo riusciti a chiudere portando a casa un calciatore ambito da molte squadre di Serie C e B, per giunta under. Per caratteristiche era un elemento che ci mancava. Ancora una volta, la società ha dato dimostrazione di credibilità, come tutta la città perché alla resa dei conti è la piazza che tira”.

Il mercato non è chiuso: la prossima settimana potrebbe essere quella buona per un centrocampista che lo stesso Capuano definisce “fortissimo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp