Taranto, ennesima spaccata in centro: commercianti sotto attacco

TARANTO – Ennesima spaccata nel centro di Taranto: preso di mira un circolo ricreativo in via Generale Messina, pare che ad agire sia sempre la stessa persona che indossa abiti di colore chiaro, già immortalata in alcune immagini delle telecamere di video sorveglianza delle attività prese di mira negli ultimi giorni, ovve

Un altro attacco ad un’attività commerciale è stato tentato la scorsa notte poco dopo le 3, nel centro di Taranto, in via Generale Messina. A finire nel mirino è stato un circolo ricreativo che, secondo quanto riportato, aveva già subito un furto nei giorni scorsi.

Il modus operandi resta sempre lo stesso: i ladri sfondano la porta d’ingresso con calci o bastoni per poi saccheggiare l’interno dell’attività. Questa volta, però, il colpo non è andato a segno. A causa del precedente furto, infatti, il figlio del titolare aveva deciso di dormire all’interno del locale per prevenire nuovi attacchi. Quando si è accorto della presenza del ladro, ha dato l’allarme, costringendolo alla fuga.

L’uomo è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Il titolare dell’attività lancia un appello alle forze dell’ordine affinché intensifichino i controlli nel centro cittadino, dove episodi del genere stanno diventando sempre più frequenti e preoccupanti.



