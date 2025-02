Taranto, Emiliano: “Serve un patto per un sindaco autorevole”

TARANTO – “Non si possono più prendere in giro i cittadini, serve un patto di solidarietà tra tutti i tarantini per dare alla città una guida autorevole, rispettata in Italia e in Europa”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, intervenendo sulla situazione politica di Taranto dopo la fine anticipata del mandato del sindaco Rinaldo Melucci.

Emiliano ha sottolineato il ruolo strategico della città: “Taranto è la seconda città più importante della Puglia, ma potrebbe diventare la prima se sfruttassimo tutte le opportunità a disposizione”.

Con miliardi di euro destinati agli investimenti sul territorio, il governatore ha lanciato un appello per “un patto di pace generale”, affinché ogni attore istituzionale e politico possa contribuire allo sviluppo della città con competenze e responsabilità ben definite.

