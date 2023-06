TARANTO – L’amministrazione comunale di Taranto, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Gabriella Ficocelli, in questi giorni di caldo più intenso ha avviato le attività di sostegno e assistenza attraverso i servizi appaltati e le squadre dei volontari delle associazioni.

Gli interventi sono stati intensificati in questi giorni in cui le temperature sono più alte e sono i seguenti:

– Pronto intervento sociale (PIS) e alloggio sociale gestito dalle cooperative Nuova Airone e La Mimosa, su segnalazione dei servizi sociali, polizia locale o delle forze dell’ordine e forniscono assistenza e aiuto ai senza fissa dimora per far fronte alle situazioni di emergenza dovute al freddo di questi giorni;

– Servizio comunale “Long Term Care”, gestito dalla Cooperativa Sociale La Solidarietà che fornisce i seguenti servizi:

1. DOMICILIARE mediante l’intervento di O.S.S. presso l’abitazione degli assistiti individuati dal Servizio Sociale Professionale;

2. SPORTELLO DI CONSULENZA ad opera delle figure professionali come Assistente Sociale Coordinatore, dello Psicologo e di 2 Tecnici Informatici, che garantiscono informazione, consulenze e orientamento per l’accesso ai servizi socio assistenziali e il pieno supporto per l’espletamento di procedure burocratiche;

3. ACCOMPAGNAMENTO con mezzo della Cooperativa presso presidi e strutture mediche/ospedaliere, grazie alla presenza in organico di un autista e un oss accompagnatore;

4. TELEASSISTENZA/TELECOMPAGNIA mediante l’attivazione di un Numero Verde 800 078 670 operativo 24h su 24h a cui rispondono operatori OSS, in grado di dare informazioni precise e professionali;

– Pasto a domicilio per anziani soli e in condizioni di disagio;

– Centro Bassa Soglia gestito dalla Comunità Emmanuel, via Pupino 1, aperto:

lunedì e venerdì dalla 8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00,

martedì e mercoledì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15.30 alle 19.30

giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16.00 alle 20.00,

sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Il centro fornisce indumenti, colazione, doccia, colloqui di conoscenza per eventuali altre richieste ed opportunità, recapito telefonico 099 4521635;

– Mense per i bisognosi e dormitorio attivati dalla della Caritas diocesana;

– I volontari della Protezione Civile e di tutte le associazioni che da sempre si impegnano accanto ai Servizi Sociali comunali per fronteggiare le emergenze nei periodi di caldo o freddo più intenso e sono impegnati in città nella distribuzione di pasti e bevande ed ogni altro aiuto a coloro che preferiscono dormire all’aperto, invece di usufruire dei centri di accoglienza.

«Voglio ringraziare le associazioni e le cooperative del terzo settore, la polizia locale e la protezione civile – le parole di Ficocelli – che ci aiutano a fronteggiare al meglio le situazioni di fragilità e disagio, gli impiegati comunali amministrativi, assistenti sociali, psicologhe, sempre impegnati per l’attivazione dei servizi e delle attività di prossimità».

