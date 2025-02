Taranto, emergenza al SS. Annunziata, Cisl: “neonati prematuri a rischio”

TARANTO – Da ieri notte, un’ambulanza è stata messa a disposizione per il trasporto dei neonati prematuri, ma questo intervento potrebbe non bastare, e’ quanto denuncia la Cisl. La Direzione Medica del POC dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto ha disposto il trasferimento dei piccoli in strutture adeguate, ma secondo il sindacato, il rischio che arrivino troppo tardi è alto e inaccettabile.

Giuseppe Lacorte, Segretario Generale della CISL FP Taranto Brindisi, lancia l’allarme sulla carenza di personale e la precarietà dell’UTIN. A partire dall’8 febbraio, tre medici hanno lasciato il reparto, riducendo il numero a soli due professionisti. Nonostante la convenzione con il Policlinico di Bari, la situazione resta critica e il rischio di aggravamento è concreto.

A complicare ulteriormente il quadro, l’ASL Brindisi ha sospeso i ricoveri dei neonati prematuri sotto le 34 settimane, indirizzandoli a Lecce, evidenziando gravi difficoltà anche nelle strutture vicine.

La CISL FP chiede un intervento urgente per garantire la vita dei neonati e una risposta immediata alle necessità dei territori. La sicurezza dei piccoli non può essere messa in pericolo da un sistema sanitario fragile e sotto pressione.

