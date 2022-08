MARUGGIO – “L’attuale momento politico non mi permette di proseguire la corsa per le provinciali ” . Con queste parole, Alfredo Longo, sindaco di Maruggio e reggente della Provincia di Taranto, pone fine alla sua “corsa” per rivestire ufficialmente il ruolo di Presidente.

“Pur essendo una figura civica e trasversale – prosegue Longo – non posso non considerare il quadro che i partiti , il Comune Capoluogo e la Regione , stiano riservando alla Provincia di Taranto. L elezione del Presidente è legata ad una assurda normativa che non permette ai cittadini di esprimere liberamente il proprio voto, ma dipende da sproporzionate rappresentazioni di forza che favoriscono più un accordo elettorale tra pochi piuttosto che un democratico confronto tra proposte politiche diverse”.

Alfredo Longo conclude: ” Spero che il metodo di lavoro che ho intrapreso, ovvero quello della collegialità e della partecipazione, rimanga un principio cardine nella mente e nel cuore del nuovo Presidente della nostra meravigliosa Provincia “.