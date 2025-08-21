21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Talla Souare

Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma

Fabrizio Caianiello 21 Agosto 2025
Dopo la firma di Gaetano Damasco, oggi è il giorno di quella di Talla Souaré, esterno destro offensivo classe 1997. Il calciatore è a Taranto per firmare il contratto e allenarsi agli ordini di Danucci, al Rizzo di San Giorgio Jonico. Nato a Dakar (Senagal) il 18 novembre del 1997, in Italia ha indossato le maglie di Troina, Potenza, Siracusa, Union Feltre, Acireale, Licata e Gavorrano tra Serie C e D.

