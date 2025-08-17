17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Curva Nord Taranto

Taranto, ecco i profili dei cinque nuovi arrivi

Massimo Todaro 17 Agosto 2025
centered image

Il Taranto presenta i primi cinque rinforzi per l’era Ladisa: tra loro Desjardins e Etchegoyen.

Il Taranto Calcio inaugura ufficialmente l’era Ladisa con l’arrivo di cinque nuovi giocatori che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Ciro Danucci. Si tratta di profili diversi per caratteristiche ed esperienze, un mix di gioventù e solidità che copre tutti i reparti.

Axel Desjardins – Portiere canadese classe 2000, alto 1,88 m, nativo di Montréal. Arrivato in Italia nel 2016, ha iniziato con il Don Bosco Spezia tra Prima Categoria e Promozione, per poi approdare allo Spezia, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2019/20. Successivamente ha vestito la maglia del Novara, totalizzando 59 presenze in cinque stagioni di Serie C.

Salvatore Simone Pino – Difensore centrale catanese del 2002, alto 1,95 m. Cresciuto nei settori giovanili di Catania e Lazio, ha trovato spazio tra i grandi con il Licata in Serie D, dove ha collezionato 21 presenze e una rete nel 2023/24, aggiungendo altre 15 presenze nella scorsa stagione.

Domenico Brunetti – Centrale difensivo calabrese, classe 1995, 1,93 m. Cresciuto nel vivaio del Lecce, con una parentesi al Chievo Verona, ha debuttato in Serie C con il Martina (5 presenze). In carriera ha militato in numerose formazioni di Serie D come Reggina, Roccella, Cassino, Palmese, Avezzano, Lavello, Licata, Città di Castello e, nelle ultime due stagioni, al Follonica Gavorrano.

Roberto Marino – Centrocampista catanese classe 1998, alto 1,75 m. Dopo le giovanili nel Catania, ha esordito in D con Due Torri e Sicula Leonzio. È poi diventato titolare con la Reggina in Serie C, categoria in cui ha giocato anche con Fano, Seregno e Messina, collezionando complessivamente 174 presenze e 9 reti. Nella stagione 2023/24 è sceso in D, indossando le maglie di Aglianese, Prato e Luparense.

Juan Matías Etchegoyen – Centrocampista argentino con passaporto italiano, nato nel 1995 a Florida. Alto 1,79 m, ha iniziato in patria con l’Acassuso prima di trasferirsi in Italia al Varese nel 2018. In carriera ha collezionato esperienze internazionali in Venezuela, Gibilterra, Galles e Grecia. Nel 2023/24 è tornato in Italia vestendo la maglia del Francavilla in Sinni in Eccellenza lucana, per poi disputare l’ultima stagione in Serie D con Sancataldese e Fermana, totalizzando 29 presenze e una rete.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, non solo Casiello: assalto a Matteo Di Piazza

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, vicino l’arrivo di Rocco Casiello per la corsia mancina

17 Agosto 2025 Anthony Carrano

Taranto, ecco i primi acquisti dell’era Ladisa: ufficiali cinque calciatori

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, si lavora sul mercato: sondaggio per il difensore Brunetti

17 Agosto 2025 Anthony Carrano

Inter-Olympiacos, a Bari la carica dei 40mila da tutta la Puglia. E il San Nicola porta bene

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Federico Raúl Delgado rafforza la retroguardia del Bitonto

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

Torre Canne, ritrovato senza vita il sub 59enne scomparso in mare

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, non solo Casiello: assalto a Matteo Di Piazza

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, vicino l’arrivo di Rocco Casiello per la corsia mancina

17 Agosto 2025 Anthony Carrano

Taranto, ecco i profili dei cinque nuovi arrivi

17 Agosto 2025 Massimo Todaro