Taranto, ecco i profili dei cinque nuovi arrivi

Il Taranto Calcio inaugura ufficialmente l’era Ladisa con l’arrivo di cinque nuovi giocatori che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Ciro Danucci. Si tratta di profili diversi per caratteristiche ed esperienze, un mix di gioventù e solidità che copre tutti i reparti.

Axel Desjardins – Portiere canadese classe 2000, alto 1,88 m, nativo di Montréal. Arrivato in Italia nel 2016, ha iniziato con il Don Bosco Spezia tra Prima Categoria e Promozione, per poi approdare allo Spezia, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2019/20. Successivamente ha vestito la maglia del Novara, totalizzando 59 presenze in cinque stagioni di Serie C.

Salvatore Simone Pino – Difensore centrale catanese del 2002, alto 1,95 m. Cresciuto nei settori giovanili di Catania e Lazio, ha trovato spazio tra i grandi con il Licata in Serie D, dove ha collezionato 21 presenze e una rete nel 2023/24, aggiungendo altre 15 presenze nella scorsa stagione.

Domenico Brunetti – Centrale difensivo calabrese, classe 1995, 1,93 m. Cresciuto nel vivaio del Lecce, con una parentesi al Chievo Verona, ha debuttato in Serie C con il Martina (5 presenze). In carriera ha militato in numerose formazioni di Serie D come Reggina, Roccella, Cassino, Palmese, Avezzano, Lavello, Licata, Città di Castello e, nelle ultime due stagioni, al Follonica Gavorrano.

Roberto Marino – Centrocampista catanese classe 1998, alto 1,75 m. Dopo le giovanili nel Catania, ha esordito in D con Due Torri e Sicula Leonzio. È poi diventato titolare con la Reggina in Serie C, categoria in cui ha giocato anche con Fano, Seregno e Messina, collezionando complessivamente 174 presenze e 9 reti. Nella stagione 2023/24 è sceso in D, indossando le maglie di Aglianese, Prato e Luparense.

Juan Matías Etchegoyen – Centrocampista argentino con passaporto italiano, nato nel 1995 a Florida. Alto 1,79 m, ha iniziato in patria con l’Acassuso prima di trasferirsi in Italia al Varese nel 2018. In carriera ha collezionato esperienze internazionali in Venezuela, Gibilterra, Galles e Grecia. Nel 2023/24 è tornato in Italia vestendo la maglia del Francavilla in Sinni in Eccellenza lucana, per poi disputare l’ultima stagione in Serie D con Sancataldese e Fermana, totalizzando 29 presenze e una rete.

