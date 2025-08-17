Taranto, ecco i primi acquisti dell’era Ladisa: ufficiali cinque calciatori

Il Taranto Calcio apre ufficialmente l’era Ladisa annunciando i primi cinque rinforzi che andranno a disposizione di mister Ciro Danucci.

Tra i pali arriva Axel Desjardins, portiere canadese classe 2000 con esperienze in Serie B e Serie C con le maglie di Spezia e Novara. Per la difesa, i rossoblù puntano su Simone Pino, centrale del 2002 proveniente dal Licata, e su Domenico Brunetti, esperto difensore classe 1995 in arrivo dal Gavorrano.

Il centrocampo si arricchisce con due profili di valore: Roberto Marino, classe 1998 dalla Luparense, e l’argentino Matias Etchegoyen, mediano del 1995 reduce dall’esperienza con la Sancataldese.

Cinque pedine che vanno a rafforzare la rosa, con l’obiettivo di affrontare la nuova stagione con ambizione e concretezza.

