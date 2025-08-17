17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, ecco i primi acquisti dell’era Ladisa: ufficiali cinque calciatori

Massimo Todaro 17 Agosto 2025
centered image

Il Taranto inaugura l’era Ladisa con cinque rinforzi: Desjardins, Pino, Brunetti, Marino ed Etchegoyen.

Il Taranto Calcio apre ufficialmente l’era Ladisa annunciando i primi cinque rinforzi che andranno a disposizione di mister Ciro Danucci.

Tra i pali arriva Axel Desjardins, portiere canadese classe 2000 con esperienze in Serie B e Serie C con le maglie di Spezia e Novara. Per la difesa, i rossoblù puntano su Simone Pino, centrale del 2002 proveniente dal Licata, e su Domenico Brunetti, esperto difensore classe 1995 in arrivo dal Gavorrano.

Il centrocampo si arricchisce con due profili di valore: Roberto Marino, classe 1998 dalla Luparense, e l’argentino Matias Etchegoyen, mediano del 1995 reduce dall’esperienza con la Sancataldese.

Cinque pedine che vanno a rafforzare la rosa, con l’obiettivo di affrontare la nuova stagione con ambizione e concretezza.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, si lavora sul mercato: sondaggio per il difensore Brunetti

17 Agosto 2025 Anthony Carrano

Inter-Olympiacos, a Bari la carica dei 40mila da tutta la Puglia. E il San Nicola porta bene

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Federico Raúl Delgado rafforza la retroguardia del Bitonto

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Potenza-Cavese 1-0: il commento di De Giorgio e Prosperi

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Potenza-Cavese 1-0: l’analisi di Bachini e Alastra nel post gara

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Mini Cooper si ribalta sulla Manduria-Oria: illesi i passeggeri

17 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Taranto, ecco i primi acquisti dell’era Ladisa: ufficiali cinque calciatori

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

Lecce, Piazza Sant’Oronzo soffocata dagli abusivi: il decoro resta un miraggio?

17 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Manduria, il ricordo di chi ha conosciuto Pasquale

17 Agosto 2025 Marzia Baldari