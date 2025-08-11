Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte

TARANTO – Un eccezionale successo di pubblico per la terza edizione del Taranto beer Fest. Grande chiusura con il cabarettista Ciro Giustiniani e la cantante jazz Patrizia Conte. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: Beer Fest Continue Reading Previous Ex Ilva, D’Alò (Fim Cisl): “Basta vetrine elettorali, a pagare sono i lavoratori” potrebbe interessarti anche Ex Ilva, D’Alò (Fim Cisl): “Basta vetrine elettorali, a pagare sono i lavoratori” 11 Agosto 2025 Dante Sebastio Taranto, 43enne arrestato con eroina dopo inseguimento della Polizia 11 Agosto 2025 Massimo Todaro Taranto, arrestato 38enne ai Tamburi con 100 grammi di eroina 11 Agosto 2025 Massimo Todaro Ex Ilva, Iaia boccia la proposta di decarbonizzare in 5 anni 11 Agosto 2025 Dante Sebastio Taranto, intervento di ripristino per la ringhiera della Città Vecchia 10 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, un talk show sul mare “oro blu” della città 10 Agosto 2025 Leo Spalluto
