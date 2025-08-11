11 Agosto 2025

Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte

Leo Spalluto 11 Agosto 2025
TARANTO – Un eccezionale successo di pubblico per la terza edizione del Taranto beer Fest. Grande chiusura con il cabarettista Ciro Giustiniani e la cantante jazz Patrizia Conte.

Leo Spalluto

