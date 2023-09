Taranto e Zante contro la plastica con le ‘sentinelle del mare’

Una giornata in cui raccogliere e rimuovere i rifiuti – in particolare quelli in plastica – in due luoghi simbolo di Taranto e dell’isola greca di Zante, per ridare dignità all’ambiente marino e combattere l’inquinamento.

I cittadini di Taranto e dell’isola greca di Zante diventeranno, il 16 settembre, “sentinelle del mare”. Saranno i protagonisti di un’intera mattinata in cui, simultaneamente, ripulendo le zone costiere dei rispettivi territori e partecipando ad altre attività di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, porteranno a sintesi le linee guida del progetto Interreg AETHER: una sigla che sta per “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources”, un patto per la gestione efficace transnazionale delle risorse ambientali.

Rispondere al crescente bisogno di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente marino, cooperando nella condivisione di intenti e comportamenti virtuosi, a partire dal cittadino, sono alcuni dei principi ispiratori che hanno mosso il Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET Puglia) e la Regione delle Isole Ionie – rispettivamente Programma finanziatore, Lead Partner e Partner del progetto Interreg AETHER. Perciò, il 16 settembre 2023, si svolgerà in contemporanea a Taranto e a Zante una grande azione di sensibilizzazione finalizzata al coinvolgimento attivo e alla trasformazione dei cittadini d’Europa in vere e proprie “Sentinelle del Mare”.

Con “Sentinelle del Mare”, Puglia e Grecia uniscono ancora una volta le forze in protezione dell’ambiente, puntando sulla sensibilizzazione e l’educazione delle comunità e del cittadino per la lotta all’inquinamento. Non è un caso, infatti, se la data scelta per gli eventi “Sentinelle del Mare” sia stata proprio il 16 settembre 2023. In questa giornata, infatti, si festeggia a livello globale il World Cleanup Day (WCD). Si tratta della più grande azione civica di pulizia e mappatura dei rifiuti per la lotta all’inquinamento, concepita dalla Ong estone “Let’s Do It!” che, attualmente, coinvolge attivamente più di 191 Paesi.

Anche “Sentinelle del Mare” si unisce a questa ricorrenza attraverso l’organizzazione simultanea, il 16 settembre 2023, dei due eventi di clean-up: il primo, in Grecia, organizzato dalla Regione delle Isole Ionie presso la spiaggia di Gerakas a Zante e il secondo a Taranto, nella zona del Lido Taranto (Lungomare Vittorio Emanuele III), organizzato per conto di ASSET Puglia da Naps Lab (assistenza tecnica per ASSET all’interno del progetto AETHER) con il supporto di Jonian Dolphin Conservation e SiAmo Taranto, associazioni del territorio tarantino che da tempo si impegnano nella protezione dell’ambiente marino e dei suoi abitanti.

I volontari e i cittadini, con le opportune attrezzature, armati di guanti e pinze, ripuliranno le aree individuate e, attraverso la cura dell’ambiente, invieranno con la partecipazione a questa giornata un importante messaggio civico ed ecologico, per la tutela ed il rispetto del territorio, del mare e delle zone costiere.

Il punto di ritrovo per l’evento “Sentinelle del Mare” a Taranto, con il banchetto per le registrazioni dei partecipanti, è situato sul Lungomare Vittorio Emanuele III, in prossimità della Rotonda Marinai d’Italia, all’altezza della prima discesa verso la passeggiata del lungomare intitolata ad Alessandro Leogrande (inizio alle ore 9).

Il gruppo di volontari raggiungerà poi il tratto di spiaggia cittadino, Lido Taranto, proprio appena al di sotto del lungomare: un pezzo di costa nella città, dal fascino antico (negli anni ‘50 e ‘60 si facevano i bagni) e oggi ancora meta di turisti e visitatori.

Durante l’evento, sono previsti anche il lancio ufficiale dell’app LEPRE, prodotta dal progetto Interreg AETHER, per la segnalazione e mappatura condivisa dei rifiuti, e un momento di gioco per i partecipanti più giovani. Organizzatori e volontari delle associazioni coinvolte attenderanno, dalle ore 9, i cittadini interessati a partecipare all’iniziativa, “nella speranza – è stato spiegato dai promotori – di lavorare insieme per fornire nuova motivazione nella lotta all’inquinamento”. Le attività proseguiranno durante la mattinata, fino alle ore 13.

“Questa serie di eventi, riuniti sotto il nome “Sentinelle del Mare” – spiegano gli organizzatori del progetto -, rappresenta l’onda di cambiamento che, partendo dalle sponde della Puglia (da Taranto) e raggiungendo le vicine rive dell’isola greca di Zante, creerà, in un ponte ideale, un moto etico in grado di superare i confini nazionali e riunire cittadini, associazioni, operatori economici ed enti pubblici sotto l’unica, grande, insegna della cooperazione”.

Un valore che, da sempre, muove i progetti Interreg e che, proprio nel mese di settembre, è celebrato in occasione dell’Interreg Cooperation Day; campagna di comunicazione sotto la quale verrà svolto l’evento tarantino “Sentinelle del Mare”, che mira ad evidenziare il contributo apportato dai progetti di cooperazione al miglioramento della vita dei cittadini e la riduzione degli ostacoli e delle disparità che rallentano questo benessere.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp