Taranto e provincia: sequestrati 1,5 milioni di prodotti pericolosi

I finanzieri del comando provinciale di Taranto hanno sequestrato oltre 1,5 milioni di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi in alcuni esercizi commerciali del capoluogo e dei comuni di Laterza, Manduria, Sava e Maruggio. Tra questi, vi sono articoli in plastica per uso alimentare, bigiotteria e cosmetici privi delle informazioni previste dal codice del consumo.

I prodotti destinati alla vendita sul territorio nazionale devono riportare indicazioni sulla denominazione legale, l’identità del produttore, la presenza di sostanze dannose al consumatore, i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, come stabilito dal provvedimento normativo.

Tra i prodotti sequestrati ci sono piatti in plastica con il logo Moca indebitamente impresso, senza il certificato di conformità prescritto per legge. Gli approfondimenti investigativi hanno portato alla segnalazione all’Autorità amministrativa di otto titolari delle rivendite coinvolte nei controlli.

