Taranto e provincia, Nas sequestrano oltre 600 kg di alimenti

L’attività di un campeggio è stata sospesa perché impiegava acqua non potabile proveniente da un pozzo artesiano per uso alimentare

Oltre 600 chili di alimenti sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas di Taranto nel corso di una vasta operazione di controllo che ha interessato numerosi comuni della provincia ionica, nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”.

I controlli hanno coinvolto ristoranti, bar, agriturismi, strutture ricettive e campeggi, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e le corrette modalità di conservazione degli alimenti.

I sequestri più consistenti, relativi a prodotti congelati in modo non conforme alle procedure Haccp e privi di tracciabilità, sono avvenuti all’interno di due ristoranti operanti in strutture alberghiere. In altri esercizi, tra cui una pizzeria e un agriturismo, sono stati rinvenuti ulteriori 100 chili di alimenti non conformi.

Durante l’operazione sono scattate tre sospensioni immediate di attività commerciali: un bar annesso a una stazione di servizio, un pub-pizzeria e il servizio di ristorazione di un campeggio. Quest’ultimo impiegava acqua non potabile proveniente da un pozzo artesiano per uso alimentare.

Il personale del Sian dell’Asl di Taranto ha inoltre disposto la chiusura di quattro depositi di alimenti e bevande annessi a un agriturismo, una pizzeria e due bar. Le strutture risultavano prive della Scia sanitaria e presentavano gravi carenze igieniche. Ai titolari sono state contestate sanzioni per diverse migliaia di euro.

