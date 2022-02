TARANTO – E’ deceduto nella notte l’anziano di 82 anni che era stato investito da una moto pirata mercoledì 2 febbraio al Quartiere Tamburi. L’uomo, secondo le ricostruzioni fatte, si stava recando in farmacia quando è stato investito dalla motocicletta all’incrocio tra via Orsini e via Verdi. Il malcapitato è stato centrato in pieno dal veicolo a due ruote a bordo del quale, secondo le testimonianze, viaggiavano due persone.

L’anziano, subito soccorso, è stato trasportato all’Ospedale SS. Annunziata per la gravità delle ferite riportate e ricoverato in prognosi riservata: le condizioni si sono successivamente aggravate fino a provocare il decesso nelle prime ore del mattino di domenica 6.

Sull’episodio sono in corso le indagini della magistratura per appurare dinamica e responsabili dell’incidente, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona, dopo i rilievi effettuati sul posto dalla Polizia Locale.