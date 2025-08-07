7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, è il giovedì del debutto per il Beer Fest

Leo Spalluto 7 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Parte stasera la terza edizione del Taranto Beer Fest nella nuova location di via Mascherpa: partenza alla grande con le cover band di Ligabue e Vasco Rossi.

 

 

 

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale

7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Taranto, a settembre Medita Festival con Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse

7 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, Gugliotti convoca vertice sul porto lunedì 11

7 Agosto 2025 Leo Spalluto

Città del SS Crocifisso, le prossime tappe

7 Agosto 2025 Laura Milano

Ex Ilva, M5S Taranto: “No a decisioni sulla città senza confronto”

7 Agosto 2025 Redazione

Ex Ilva, Europa Verde plaude stop accordo proposto da Governo

7 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale

7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Estate 2025, Argentieri (Federalberghi): “Per il futuro serve pianificazione”

7 Agosto 2025 Anna Saponaro

Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Brindisi, Stp: due licenziamenti ingiusti: reintegro e maxi-arretrati

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli