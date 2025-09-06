Taranto, due sere da tutto esaurito per il Medita festival

TARANTO – Grande successo a Taranto e due serate da tutto esaurito per il medita festival presso l’oasi dei battendieri con Piero Pelù e Serena Rossi. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: MediTa Festival Continue Reading Previous Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatoreNext Taranto, Ovadia e Paolo Rossi al Taras Teatro festival potrebbe interessarti anche Un albero in ricordo del “sindaco pescatore” 6 Settembre 2025 Laura Milano Taranto, Ovadia e Paolo Rossi al Taras Teatro festival 6 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore 6 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, ministro Urso accoglie invito Bitetti. “Presto a Taranto” 6 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla 6 Settembre 2025 Marzia Baldari Passeggiate in rosa: annunciate le prossime tappe 6 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro
