Taranto, due piazze di spaccio smantellate in poche ore

La Polizia ha mantenuto alta l’attenzione sul fronte della vendita illegale di sostanze stupefacenti a Taranto, smantellando rapidamente due piazze di spaccio in altrettanti quartieri.

Nel cuore della Città Vecchia, i Falchi della Squadra Mobile hanno individuato un’anomala attività sospetta. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno osservato un insolito movimento di giovani, noti come tossicodipendenti. Dopo accurati servizi di appostamento, è emerso un modus operandi: brevi scambi di sostanze stupefacenti avvenivano di fronte a uno stabile, presumibilmente abitato da una giovane donna con precedenti legati alla droga. Un blitz notturno ha permesso di sgominare l’attività illecita, con il rinvenimento di eroina e denaro contante.

In un’altra parte della città, precisamente in Piazza Bettolo, un’altra coppia di giovani è stata sorpresa in flagranza di reato. Il loro comportamento sospetto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno prontamente agito. Con l’arresto di un giovane di 25 anni, sono stati recuperati hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

Entrambi gli individui sono stati arrestati e posti ai domiciliari, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria competente. L’operazione dimostra l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga, garantendo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

