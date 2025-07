Taranto, due minori arrestati per spaccio: vendevano droga via chat

Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine è stata condotta dal personale della Squadra Mobile (sezione Falchi), nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga tra giovanissimi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero creato una vera e propria “società” illecita per la distribuzione di marijuana e hashish destinata a coetanei. Le sostanze venivano pubblicizzate attraverso una nota applicazione di messaggistica, con immagini, video e listini prezzi. Gli ordini venivano poi recapitati in diverse piazze del capoluogo, con particolare frequenza in Piazza Messapia.

Gli agenti hanno eseguito controlli nelle abitazioni dei due ragazzi trovando una dose preconfezionata di marijuana in casa del 17enne, insieme a uno smartphone contenente conversazioni legate all’attività di spaccio. Nell’abitazione del complice sono stati invece rinvenuti circa 40 grammi di marijuana, occultati in una cassetta per attrezzi all’interno di un ripostiglio. Anche in questo caso, l’analisi del cellulare ha confermato la stretta collaborazione tra i due giovani.

Al termine delle verifiche, i due minorenni sono stati posti agli arresti domiciliari.

