Taranto, due feriti investiti in Viale Unicef

TARANTO – Paura a Taranto per un grave incidente stradale che si è registrato intorno alle 13.30 in viale Unicef, a Taranto. Due sessantenni, secondo le prime ricostruzioni, mentre attraversavano le strisce pedonali sono stati investiti da una Lancia Delta.

La donna, in particolare, nell’impatto è finita contro il parabrezza della vettura, danneggiandolo ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale: è andata meglio all’uomo, in codice arancione,

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono accorsi gli uomini della Polizia Locale per i rilievi del caso.

foto Francesco Manfuso

