Taranto: droga nei passaruote di un’auto, arrestato 49enne

La Polizia ha arrestato un 49enne tarantino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato l’uomo, già condannato diverse volte per reati di droga, aggirarsi in una via del centro di Taranto: dopo aver confabulato con dei giovani, alcuni noti tossicodipendenti, si è diretto verso delle auto in sosta prelevando qualcosa dai passaruote.

Gli investigatori, sospettando che il 49enne avesse ripreso la sua attività di spaccio, lo hanno controllato trovando 2 dosi di hashish di circa 2 grammi e 3 dosi di cocaina di circa 0,60 grammi. Gli agenti hanno ispezionato anche le autovetture parcheggiate nei paraggi, trovando, nei passaruote, 119 dosi di cocaina di circa 23 grammi oltre a 75 euro, probabile provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato tratto in arresto, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

