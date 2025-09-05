Taranto, droga ceduta in carcere in cambio di sigarette o ricariche Postepay

Si sarebbero avvalsi dell’aiuto dei familiari per riscuotere o cedere il denaro derivato dal presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Taranto che, nella giornata di oggi, ha portato all’esecuzione di 25 misure cautelari. Un’operazione portata a termine in sinergia tra la Squadra Mobile di Taranto, diretta dal dottor Luigi Vessio, e la Polizia Penitenziaria.

Lo spaccio di droga in carcere

Secondo quanto emerso nell’ordinanza disposta dal GIP Giovanni Caroli, all’interno della casa circondariale ‘Carmelo Magli’ sarebbe emerso uno scambio di quantitativi imprecisati di hashish tra i detenuti. I fatti risalirebbero nel periodo compreso tra luglio e ottobre del 2023, quando secondo gli inquirenti alcuni detenuti avrebbero beneficiato dell’aiuto di diversi parenti per lucrare sullo smercio di sostanze stupefacenti.

Droga in cambio di sigarette o ricariche Postepay

Stando a quanto emerso nelle indagini coordinate dal Pubblico Ministero Lucia Isceri, alcuni detenuti avrebbero avuto il compito di individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente, per poi cederlo all’interno della struttura. I proventi sarebbero stati raccolti tramite ricariche Postepay o pagamenti in contanti tra i familiari dei detenuti all’esterno del carcere.

Tuttavia, i detenuti avrebbero cercato di aggirare il divieto di circolazione del denaro all’interno della struttura tramite la cessione di diversi pacchi di sigarette. Merce che poi sarebbe stata ritirata dai parenti per essere rivenduta all’esterno in modo illegale. Un modus operandi che ha portato all’emissione di 25 custodie cautelari, di cui 16 in carcere e 9 ai domiciliari.

