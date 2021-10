Taranto | Droga, blitz dei Carabinieri all’alba: sedici arresti

Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei Carabinieri di Taranto, i quali stanno dando esecuzione, in vari Comuni della Provincia Jonica, ovvero Massafra, Palagiano e Statte, nonché a Taranto, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari restrittive, emesse dal GIP di Taranto, nei confronti di 16 soggetti, 13 da condurre in carcere e 3 da sottoporre agli arresti domiciliari. Alle operazioni stanno concorrendo militari del Comando Provinciale di Taranto, nonché unità antidroga del Nucleo CC Cinofili di Modugno ed un velivolo ad ala rotante del 6° Elinucleo CC di Bari Palese, per un totale di circa 80 militari.