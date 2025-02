Taranto, doppio incidente nei pressi del cavalcavia di viale Magna Grecia

TARANTO – Due incidenti stradali a poche centinaia di metri di distanza si sono registrati nella tarda mattinata di domenica 2, nei pressi della cavalcavia che conduce all’ingresso di Taranto Viale Magna Grecia.

Un primo sinistro ha riguardato una Fiat Panda che per motivi da accertare ha sbandato ed è finita contro il muro sulla parte destra poco prima della salita che porta al viale. Diversi danni per il veicolo e l’immediato scoppio degli airbag ma per fortuna nessuna conseguenza per i presenti all’interno della vettura.

L’incidente ha causato un rallentamento forte del traffico in prossimità dello svincolo Taranto Centro che precede di poche centinaia di metri il cavalcavia. Qui si è registrato uno scontro tra altre due automobili con feriti lievi. Sul posto Polizia Locale per i rilievi del caso, Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

FOTO E VIDEO FRANCESCO MANFUSO

