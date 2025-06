Taranto, donna salvata dai carabinieri durante un incendio (video)

Paura a Taranto nella serata di lunedì 9 giugno, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento al settimo piano di uno stabile in via Alto Adige. All’interno dell’abitazione si trovava una donna, salvata dai Carabinieri giunti sul posto prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

L’intervento dei militari è proseguito anche ai piani inferiori. Al quinto, un’anziana signora, bloccata dal panico, è stata accompagnata fuori dall’edificio insieme al suo cagnolino. Alcuni residenti si erano rifugiati in terrazza in attesa dei soccorsi.

Per motivi di sicurezza, l’intero palazzo è stato evacuato. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. A coordinare le operazioni dei Carabinieri era presente anche il maggiore Francesca Fiorentini, comandante della Compagnia di Taranto.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Non si registrano feriti, ma la tempestività degli interventi ha evitato conseguenze ben peggiori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author